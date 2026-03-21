У Крымского моста начала расти очередь

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 149 транспортных средств», — говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен — со стороны Тамани пробок нет.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.