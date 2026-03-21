«СКА-Нефтяник» проиграл «Динамо» матч за статус Чемпиона России

После встряски от наставника армейцы заметно прибавили в скорости и в агрессии, и Владимир Каланчин сокращает разрыв до минимума на 61-й минуте. Следом Александр Егорычев мог снова уравнять эти качели, но пробил вплотную со штангой. В ответной атаке капитан «Динамо» Никита Иванов играет блестяще — и цифры на табло показывают 3:5. На 70-й минуте уже капитан красно-чёрных прошивает оборону противника и коварным броском между щитками Воронкова сокращает разрыв до минимального. 74-я минута, хозяева играют в меньшинстве — но Юрия Шардакова это не остановило, после его выпада и точного паса Туомас Мяаття восстанавливает статус-кво, 5:5, и теперь тайм-аут уже берёт Ильяс Хандаев.