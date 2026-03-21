«СКА-Нефтяник» проиграл «Динамо» матч за статус Чемпиона России

Сегодня в Хабаровске в арене «Ерофей» прошёл матч за золотые медали XXXIV Чемпионата России по хоккею с мячом между местным «СКА-Нефтяником» и «Динамо» Москва. В поединке двух сильнейших на сегодня клубов страны спортивная удача оказалась не на стороне хозяев, игра завершилась с итогом 6:8, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, днём ранее в Хабаровске в матче за третье место встречались кемеровский «Кузбасс» и архангельский «Водник», победу и бронзовые медали домой увезли поморы.
Напомним, дальневосточники пять раз становились обладателями чемпионского титула, в копилке столичного клуба таких случаев до сезона 2025/26 годов насчитывалось девять. Стоит отметить, что в регулярных матчах завершавшегося турнира хабаровчане два раза встречались с московским «Динамо» и обе встречи завершили победой: 9:2 дома и 6:7 в столице, при этом на выезде красно-чёрные отыгрались с 3:0.
«Кабаны» игру начали активно и мощно, что и привело к открытию счёта на 5-й минуте. Алан Джусоев у ворот гостей принял верховую подачу и рванул с мячом к цели, несмотря на висящего на его спине динамовского защитника, и протащил мяч до штрафной, после чего отдал пас на Владимира Каланчина. Голкипер бело-голубых вышел из ворот навстречу лучшему снайперу дальневосточников, но Каланчин предпочёл снарядом поделиться — передача на Юрия Шардакова, и тот переправляет мяч в пустую калитку. На 18-й минуте Шардаков с подачи Кирилла Бутенко забивает ещё один гол, 2:0.
Москвичи возобновили интригу на 29-й минуте, Марат Шарипов перехватил мяч в центре поля, довёл его до штрафной линии и смог застать врасплох Георгия Лапина — 2:1. На 38-й минуте бело-голубые получают право на угловой и подачу чётко замыкает Егор Ахманаев, в ворота хозяев мяч влетел в миллиметре под перекладиной. На перерыв команды ушли при 2:2 на табло.
В начале второго тайма «Динамо» выходит вперёд: Юрий Бондаренко поборолся у бортика, выцарапал мяч и перекинул его Егору Ахманаеву — тот изящными пируэтами прошёл защиту хозяев и перехитрил Лапина. Ещё пять минут — и восходящая звезда русского хоккея Степан Зыков прорывает оборону армейцев и ударом по скачущему мячу создаёт неплохой задел на победу для бело-голубых, 2:4. Главный тренер хабаровчан Алексей Жеребков берёт тайм-аут и доводит до команды обновлённую тактическую схему. Сработает?
После встряски от наставника армейцы заметно прибавили в скорости и в агрессии, и Владимир Каланчин сокращает разрыв до минимума на 61-й минуте. Следом Александр Егорычев мог снова уравнять эти качели, но пробил вплотную со штангой. В ответной атаке капитан «Динамо» Никита Иванов играет блестяще — и цифры на табло показывают 3:5. На 70-й минуте уже капитан красно-чёрных прошивает оборону противника и коварным броском между щитками Воронкова сокращает разрыв до минимального. 74-я минута, хозяева играют в меньшинстве — но Юрия Шардакова это не остановило, после его выпада и точного паса Туомас Мяаття восстанавливает статус-кво, 5:5, и теперь тайм-аут уже берёт Ильяс Хандаев.
Страсти накаляются, и тут «Динамо» усилиями Ахманаева на 77-й минуте и Никиты Иванова на 79-й доводит счёт до 5:7. Юрий Шардаков на 89-й минуте сокращает разрыв, 6:7. Москвичи отчаянно фолят — толчки, подножки. В уже компенсированное время Воронков спасает — у хозяев шанс на стандарт, мимо. Пушка Шардакова с дальней дистанции — выше ворот. Точку в матче не последней минуте ставит Арсений Козлов, убежавший от защиты и в ситуации один в один доводящий итог до 6:8. «Динамо» — Чемпион России в десятый раз, у «СКА-Нефтяника» только серебро.