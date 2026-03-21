Дети из Волгограда спели на «Поле чудес» про жизнь без интернета

Зрителей «Поля чудес» порадовали накануне своим выступлением дети из Волгограда. Школьники рассказали о реалиях современной жизни без интернета.
В эфире Первого канала спели участники вокальной студии «Комильфо», созданной на базе центра «XXI век», и ее руководитель Анастасия Серебрякова.
Волгоградский коллектив привезла с собой на шоу парикмахер из Волгограда. Традиционно ведущему передачи Леониду Якубовичу участники дарят подарки, Наталья Королева представила в этом качестве детский музыкальный коллектив.
Ребята поделились, что в отсутствии блогов и каналов они вынуждены играть в бадминтон, сравнив такую жизнь с жутким сном, и объявили год — все наоборот: «Не хотим, не хотим, не поймаешь в сети, Не сидим, не сидим в вашем интернете… Не поймаешь на крючок — пусть не выучим урок, Но в реальности друзей рядом видеть веселей».
Прославившаяся на всю страну вокальная студия «Комильфо» была создана в 2016 году. Ее 16 участников уже заявили о себе на разных конкурсах и фестивалях, а также стали призерами Всероссийского фестиваля «Маленькие звездочки».
Ранее волгоградка Виктория Русалина рассказала, почему ушла с «Битвы экстрасенсов».
Вилео: 1tv.ru.