В Красноярске запустили новую систему оповещения населения

В Красноярск ввели в эксплуатацию новую муниципальную систему оповещения населения. Соответствующее распоряжение 20 марта подписал первый заместитель мэра Андрей Попето. Система создана на базе комплекса технических средств П-166М и охватывает всю территорию краевого центра. Всего в нее входят 152 точки оповещения. Как отмечается, оборудование находится в исправном состоянии и постоянно готово к работе.