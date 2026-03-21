Продажи новых автомобилей в Прикамье выросли в феврале

В Пермском крае за февраль 2026 года увеличились продажи легковых автомобилей. По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост составил 7,3%. Об этом пишет «Ъ-Прикамье».
Как отмечают аналитики, за месяц в регионе зарегистрировали 1381 новый автомобиль. Чаще всего покупатели выбирали такие марки, как Lada, Haval, Tenet, Geely и Mazda.
Отдельные бренды показали особенно заметный рост. Так, количество зарегистрированных автомобилей Belgee увеличилось более чем в полтора раза, у Toyota показатель вырос вдвое.
Также заметно прибавили Haval и Geely. Положительная динамика наблюдается и на рынке подержанных машин. В феврале число регистраций таких автомобилей выросло на 6,8% по сравнению с прошлым годом.
Всего за месяц жители региона оформили более шести тысяч автомобилей с пробегом.