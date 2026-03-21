Учёные выяснили, что людям нравятся те же звуки, что и животным

Исследование показало, что вкусы человека и представителей фауны во многом совпадают.

Источник: Клопс.ru

Учёные из Канады и США пришли к выводу, что люди часто предпочитают те же звуки, которые привлекают животных. Результаты исследования опубликованы в научной работе. Об этом пишет Science.

В эксперименте приняли участие 4 196 человек. Им предложили онлайн-игру, где нужно было выбирать более приятные звуки из пар. Участники прослушали более сотни вариантов — от «песен» сверчков до сигналов лягушек, сравнивая звуки, издаваемые представителями 16 видов.

«Этот метод идеально подходит для изучения вопросов эволюционной биологии, когда мы стремимся исследовать явления, характерные для многих видов, а не для одного или двух. Наша игра позволила нам проверить, какие звуки нравятся людям больше всего», — пояснил соавтор исследования из Йельского университета Сэмюэл Мер.

Результаты показали, что в 56,4% случаев участники выбирали те же звуки, которые чаще предпочитали сами животные. Если же разница в предпочтениях у разных видов была более выраженной, совпадение с выбором людей достигало 60%.

Чаще всего и люди, и животные отдавали предпочтение низким по тону звукам с более сложной структурой — например, с трелями, щелчками или характерными «крякающими» элементами.

«Дарвин отмечал, что у животных, похоже, есть “чувство прекрасного”, которое иногда совпадает с нашими собственными предпочтениями. Мы показали, что эти наблюдения в целом верны», — отметил соавтор исследования Майкл Дж. Райан из Техасского университета.

По мнению учёных, сходство вкусов может объясняться общими особенностями сенсорной системы у людей и животных.

