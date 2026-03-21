В подмосковном городском округе Королёв высадят более 900 тысяч цветов

Свыше 900 тыс. цветов высадят на территории городского округа Королёв в Московской области, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Специалисты уже проводят необходимую подготовку к весеннему украшению и озеленению города. Активные работы по оформлению цветников и клумб начнутся в апреле. Цветочные композиции появятся на газонах во всех мемориальных зонах города, вдоль улиц, а также в парках и на общественных пространствах», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что особое внимание уделят Мемориалу Славы. Ежегодно там высаживают около 20 тыс. цветов. Также петунии, виолы и бегонии украсят клумбы парка «Папанинская дача».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.