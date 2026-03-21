В Ростове планируют распределить междугородние маршруты на три автовокзала

Это должно упорядочить въезд автобусов, обслуживающих междугородние и межрегиональные маршруты.

Как сообщил своём Telegram-канале донской губернатор Юрий Слюсарь, на состоявшемся совещании в правительстве Ростовской области обсудили как улучшить работу автовокзалов региона.

В частности, специалисты проектного института «МосТрансПроект» предложили ввести специализацию для трёх автовокзалов Ростова-на-Дону. Это, по их мнению, должно упорядочить въезд автобусов, обслуживающих междугородние и межрегиональные маршруты.

Уточняетя, что транзитные рейсы, следующие по федеральной трассе М-4, планируется перенаправить на областной автовокзал, который наиболее удобен для этих целей.

Донской губернатор Юрий Слюсарь поручил представителям автовокзалов вместе с проектным институтом проработать корректировку маршрутов. При этом необходимо обязательно учесть интересы пассажиров и перевозчиков.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше