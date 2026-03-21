В Воронеже открыли движение по проезду Разумова. Об этом сообщили в городской администрации днем 21 марта.
Напомним, участок от пересечения с улицей Ростовской до выезда на кольцевой перекресток был закрыт для автотранспорта с 18:00 17 марта.
Ограничение вводили из-за сезонного выхода грунтовых и талых вод на проезжую часть, что делало движение на этом участке затруднительным. Управление дорожного хозяйства совместно с Госавтоинспекцией вели мониторинг ситуации. После снижения уровня воды проезд был открыт.