Ординатура по психотерапии появится в ННГУ с 1 сентября

Источник: Живем в Нижнем

В ННГУ имени Лобачевского начнут готовить психотерапевтов с 1 сентября 2026 года. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.

Ординатура по психотерапии будет работать в Институте клинической медицины. Как отметил Алексей Никонов, такой формат обучения появится в Нижнем Новгороде впервые.

Подготовка специалистов в ННГУ будет тесно связана с психиатрией и наркологией. Клиническими базами ординатуры станут Нижегородская психоневрологическая больница № 3, областной наркодиспансер и другие профильные медицинские учреждения.

Преподавать на курсе будут опытные психологи, психотерапевты и гештальт-терапевты.

