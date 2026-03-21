Ординатура по психотерапии появится в ННГУ с 1 сентября

В ННГУ имени Лобачевского начнут готовить психотерапевтов с 1 сентября 2026 года. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.
Ординатура по психотерапии будет работать в Институте клинической медицины. Как отметил Алексей Никонов, такой формат обучения появится в Нижнем Новгороде впервые.
Подготовка специалистов в ННГУ будет тесно связана с психиатрией и наркологией. Клиническими базами ординатуры станут Нижегородская психоневрологическая больница № 3, областной наркодиспансер и другие профильные медицинские учреждения.
Преподавать на курсе будут опытные психологи, психотерапевты и гештальт-терапевты.
Напомним, издание о рукописных книгах из Фундаментальной библиотеки презентовали в ННГУ.