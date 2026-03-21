Росавиация закрыла для самолётов воздушное пространство над Волгоградом

21 марта Росавиация из-за налёта БПЛА повторно закрыла воздушное пространство над Волгоградом для гражданского авиасообщения. С 11:57 воздушной гавани запрещено принимать и отправлять суда.

— В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении федерального авиационного агентства.

Отметим, ранее в регионе уже действовали на протяжении минувшей ночи запрет на работу аэропорта, а также режим беспилотной опасности. Из-за ограничений в воздушной гавани произошёл сбой в приёме и отправлении самолётов.

