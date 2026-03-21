Мощная магнитная буря накрыла Волгоградскую область

В ночь с 20 на 21 марта Земля столкнулась с одним из самых сильных геомагнитных штормов этого года. К утру сила магнитной бури в Волгоградской области достигла 7-балльной отметки по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Ученые объяснили, что магнитное поле планеты долго сопротивлялось, но спустя 20 часов после того, как к Земле пришло плазменное облако, все-таки началась магнитная буря. Пик геомагнитной активности пришелся на вечер 20 марта, с 21:00 до полуночи, когда индекс возмущений в магнитосфере резко вырос. А уже к 6 утра 21 марта шторм усилился до уровня сильной магнитной бури.
Специалисты прогнозируют, что самое неприятное время пришлось именно на утренние часы. После 9:00 21 марта обстановка должна постепенно улучшиться. К 15:00 геомагнитная активность ненадолго успокоится, но к вечеру ожидается второй удар. Всю ночь и утро 22 марта магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, а с 9:00 до 12:00 возможна еще одна, слабая, 5-балльная магнитная буря. После этого геомагнитные параметры должны вернуться в норму.