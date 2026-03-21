Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От сыра до сувениров: куда в Кишиневе идти на ярмарки в эти выходные

В Кишинёве снова разворачиваются ярмарки — от локальных продуктов до предпасхальных сувениров: собрали точки, где сегодня и завтра будет особенно живо.

Источник: Комсомольская правда

Ярмарки выходного дня: где их искать сегодня и завтра?

21−22 марта в секторах столицы пройдут ярмарки, на которых можно приобрести отечественную продукцию.

Буюканы:

Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — перед зданием «Кентфорд» (бул. Шт. чел Маре, 202).

Парк «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) — ярмарка местных производителей «Cămara fest».

Бул. Штефана чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия» — «Yard sale».

Центр:

Тематическая ярмарка изделий народных умельцев, цветов и сувениров «Primăvara» — на ул. М. Варлаам, между улицами Армянская и Болгарская.

На ул. М. Варлаам, между улицами Армянская и Тигина — предпасхальная ярмарка «Vatra de Paște».

Чеканы:

Ярмарка малых производителей на бул. М. чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру.