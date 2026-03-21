От сыра до сувениров: куда в Кишиневе идти на ярмарки в эти выходные

Ярмарки выходного дня: где их искать сегодня и завтра?
21−22 марта в секторах столицы пройдут ярмарки, на которых можно приобрести отечественную продукцию.
Буюканы:
Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — перед зданием «Кентфорд» (бул. Шт. чел Маре, 202).
Парк «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) — ярмарка местных производителей «Cămara fest».
Бул. Штефана чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия» — «Yard sale».
Центр:
Тематическая ярмарка изделий народных умельцев, цветов и сувениров «Primăvara» — на ул. М. Варлаам, между улицами Армянская и Болгарская.
На ул. М. Варлаам, между улицами Армянская и Тигина — предпасхальная ярмарка «Vatra de Paște».
Чеканы:
Ярмарка малых производителей на бул. М. чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру.