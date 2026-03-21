В Сургутском районе Югры прошел слет первичных отделений Движения первых

Событие объединило около 150 ребят из 13 поселений.

Источник: Национальные проекты России

Первый слет отделений Движения первых Сургутского района Югры прошел 13 марта в школе № 3 поселка Белый Яр, сообщили в районной администрации. Поддержка юных активистов способствует достижению целей нацпроекта «Молодёжь и дети».

Событие объединило около 150 ребят из 13 поселений района. Каждое отделение, чтобы представить себя, подготовило творческую визитку. Участников ждали семь тематических площадок, посвященных патриотизму, культуре и искусству, спорту, науке и другим направлениям. Там ребята смогли пообщаться с экспертами в интересующей их сфере.

Кроме того, отдельную программу организовали для кураторов и наставников Движения первых. Например, для них провели семинар по подготовке грантовых заявок.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.