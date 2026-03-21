В Сургутском районе Югры прошел слет первичных отделений Движения первых

Первый слет отделений Движения первых Сургутского района Югры прошел 13 марта в школе № 3 поселка Белый Яр, сообщили в районной администрации. Поддержка юных активистов способствует достижению целей нацпроекта «Молодёжь и дети».
Событие объединило около 150 ребят из 13 поселений района. Каждое отделение, чтобы представить себя, подготовило творческую визитку. Участников ждали семь тематических площадок, посвященных патриотизму, культуре и искусству, спорту, науке и другим направлениям. Там ребята смогли пообщаться с экспертами в интересующей их сфере.
Кроме того, отдельную программу организовали для кураторов и наставников Движения первых. Например, для них провели семинар по подготовке грантовых заявок.
