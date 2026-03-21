Весенний лед тает быстро: челябинские спасатели призвали жителей спасать детей с тонкого льда

В Копейске в рамках акции «Безопасный лед» сотрудники МЧС совместно с администрацией и полицией провели рейды, напомнив горожанам правила безопасного поведения на водоемах и объяснив, как действовать вблизи тонкого льда. Спасатели призвали жителей быть внимательными и не оставаться в стороне, если на опасном льду находятся дети.