Весенний лед тает быстро: челябинские спасатели призвали жителей спасать детей с тонкого льда

Спасатели предупредили горожан о тающем льде на водоемах в Челябинской области.

Источник: МЧС РФ

МЧС Челябинской области 21 марта предупредило жителей о том, что весенний лед становится опасным. На некоторых участках водоемов лед уже не выдерживает даже вес ребенка — то, что вчера казалось безопасным, сегодня может стать смертельной ловушкой.

В Копейске в рамках акции «Безопасный лед» сотрудники МЧС совместно с администрацией и полицией провели рейды, напомнив горожанам правила безопасного поведения на водоемах и объяснив, как действовать вблизи тонкого льда. Спасатели призвали жителей быть внимательными и не оставаться в стороне, если на опасном льду находятся дети.

— Если вы заметили играющих на льду детей, не оставайтесь в стороне — спокойно и настойчиво попросите их выйти на берег, — резюмировали в МЧС.