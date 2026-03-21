В Хабаровске к концу мая достроят спортивно-досуговый центр

Уже летом там начнут готовить лыжников к зимним соревнованиям.

Источник: Национальные проекты России

Строительство спортивно-досугового центра в парке Дома офицеров флота в Хабаровске планируют завершить к концу мая, сообщили в пресс-службе администрации города. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас готовность объекта составляет 75%. Строители уже завершают фасадные работы, а затем приступят к финальному этапу внутренней отделки.

«Там будет много залов для тренировок. С нетерпением ждем его открытия. В том числе будем проводить на этой площадке общефизическую подготовку для лыжников летом, чтобы подготовиться к зимнему периоду», — отметил директор спортивной школы «Лидер» Сергей Кавецкий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.