Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники внедрили новую схему обмана геймеров через «аутентификацию»

Мошенники внедрили новую схему обмана пользователей онлайн-игр, убеждая их пройти «аутентификацию» от имени администраторов сервиса. Соответствующая информация следует из материалов МВД РФ.

Источник: Известия

Злоумышленники пишут игрокам в Telegram, представляются администраторами и утверждают, что необходимо подтвердить личность. Для этого они присылают ссылку и просят связаться по телефону или видеосвязи.

«Не ожидая подвоха, потенциальная жертва связывается с собеседником, который просит включить экран, а затем входить в различные приложения, в том числе банковские. Параллельно с этим человеку приходят СМС-уведомления, которые являются ключом для списания денег», — говорится в материалах МВД, которые приводит ТАСС.

Ведомство призывает быть осторожными в общении с незнакомцами и ни в коем случае не показывать банковские приложения и реквизиты для входа в них.

В МВД РФ 18 марта рассказали о новой схеме обмана россиян, связанной с доставкой техники. Отмечалось, что злоумышленники убеждают жертв в том, что на их имя был якобы оформлен заказ из магазина электроники, а затем выманивают конфиденциальные данные. При этом, если жертва пытается узнать, что именно было заказано, через какой сайт и когда производилась оплата, мошенники игнорируют эти вопросы и переводят разговор на другую тему.