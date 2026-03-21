Мошенники внедрили новую схему обмана геймеров через «аутентификацию»

Злоумышленники пишут игрокам в Telegram, представляются администраторами и утверждают, что необходимо подтвердить личность. Для этого они присылают ссылку и просят связаться по телефону или видеосвязи.
«Не ожидая подвоха, потенциальная жертва связывается с собеседником, который просит включить экран, а затем входить в различные приложения, в том числе банковские. Параллельно с этим человеку приходят СМС-уведомления, которые являются ключом для списания денег», — говорится в материалах МВД, которые приводит ТАСС.
Ведомство призывает быть осторожными в общении с незнакомцами и ни в коем случае не показывать банковские приложения и реквизиты для входа в них.
В МВД РФ 18 марта рассказали о новой схеме обмана россиян, связанной с доставкой техники. Отмечалось, что злоумышленники убеждают жертв в том, что на их имя был якобы оформлен заказ из магазина электроники, а затем выманивают конфиденциальные данные. При этом, если жертва пытается узнать, что именно было заказано, через какой сайт и когда производилась оплата, мошенники игнорируют эти вопросы и переводят разговор на другую тему.