Еще одна европейская страна снова начнет выдавать визы белорусам с 1 апреля

Еще одна европейская страна возобновляет выдачу виз белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Еще одна европейская страна снова начнет выдавать визы белорусам с 1 апреля 2026 года. Информация опубликована на официальном сайте посольства Румынии в Беларуси.

«Посольство Румынии в Республике Беларусь настоящим уведомляет о возобновлении консульской деятельности с 1 апреля 2026 года», — сказано в сообщении.

Услуги будут предоставляться лишь по предварительной электронной записи в ответ на запросы, которые ранее поступили через порталы www.econsulat.ro и/или evisa.mae.ro. В посольстве уточнили, что уведомление белорусам отправят на электронную почту.

Что касается новых заявок на получение виз через онлайн-портал, то они пока не принимаются из-за большого количества обращений.

Кстати, популярная морская страна Европы может ввести визы для белорусов в 2026.

Ранее Белстат назвал топ-10 самых популярных стран, куда ездят отдыхать белорусы.

Кроме того, мы собрали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над американкой Ли в Майами: «Я боролась несмотря ни на что».

