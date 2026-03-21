Еще одна европейская страна снова начнет выдавать визы белорусам с 1 апреля 2026 года. Информация опубликована на официальном сайте посольства Румынии в Беларуси.
«Посольство Румынии в Республике Беларусь настоящим уведомляет о возобновлении консульской деятельности с 1 апреля 2026 года», — сказано в сообщении.
Услуги будут предоставляться лишь по предварительной электронной записи в ответ на запросы, которые ранее поступили через порталы www.econsulat.ro и/или evisa.mae.ro. В посольстве уточнили, что уведомление белорусам отправят на электронную почту.
Что касается новых заявок на получение виз через онлайн-портал, то они пока не принимаются из-за большого количества обращений.
