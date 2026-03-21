В Калуге провели игру для детей «Экология про100»

Участие в ней приняли учащиеся школы № 50.

Источник: Национальные проекты России

Ученики калужской школы № 50 приняли участие в игре «Экология про100», которая состоялась 16 марта, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ребятам нужно было вспомнить, какое популярное животное занесено в Красную книгу Калужской области и что может стать причиной лесного пожара. Помимо этого, им было необходимо отгадать, как на эти вопросы ответили респонденты социологических опросов.

Цель игры — развить у детей интерес к природе родного края. Чтобы заработать больше баллов, командам в зависимости от раунда нужно было дать самый популярный или наименее часто встречающийся ответ. В процессе игры школьники не только демонстрировали уже имеющиеся знания, но и получали новую информацию об особо охраняемых природных территориях Калужской области, а также о различных способах защиты экологии.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.