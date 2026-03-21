Штрафы до 50 тысяч рублей грозят жителям Самарской области за костры в лесу весной

По данным министерства природы Самарской области, за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого режима предусмотрен штраф: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юрлиц — от 600 тысяч до 1 млн. Если нарушение привело к пожару и повреждению чужого имущества, то эти суммы могут возрасти.