Штрафы до 50 тысяч рублей грозят жителям Самарской области за костры в лесу весной

В Самарской области весной стартует пожароопасный сезон. В этот период велик риск возгораний в лесах. В связи с этим каждый год с апреля в регионе вводят особый противопожарный режим, при котором запрещается разводить костры на природе и сжигать различный мусор. За это предусмотрена административная ответственность.
По данным министерства природы Самарской области, за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого режима предусмотрен штраф: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юрлиц — от 600 тысяч до 1 млн. Если нарушение привело к пожару и повреждению чужого имущества, то эти суммы могут возрасти.
Пожароопасный сезон 2025 года длился в Самарской области с 25 марта по 1 ноября. За это время, по информации Минприроды региона, на землях лесного фонда произошло 35 возгораний. Причем в 97% случаев причиной стало неосторожное обращение с огнем. За нарушение правил пожарной безопасности было составлено 20 протоколов. Общая сумма выписанных штрафов превысила 560 тысяч рублей.