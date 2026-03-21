Взрывные работы провели сразу на нескольких реках в Актюбинской области

Актобе. 21 марта. КазТАГ — Взрывные работы провели сразу на нескольких реках в Актюбинской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

«В Актюбинской области реализуется комплекс превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения паводкового периода. Для предотвращения образования ледовых заторов заранее определены участки с повышенным риском, где проведены специальные работы. В частности, на реках Уил, Иргиз, Кобда, Саукайын, Илек и Тамды выполнены взрывные работы по разрушению льда, что позволило повысить пропускную способность русел и обеспечить свободное движение водных масс», — говорится в сообщении в субботу.

По данным МЧС, на берегах рек и в водопропускных каналах проведена очистка от камыша и густой растительности, что способствует беспрепятственному прохождению воды.