На маршрутах между столицей и Подмосковьем запустят еще 100 новых автобусов

Автопарк общественного транспорта столицы будет расширен на 100 автобусов НефАЗ-5299, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Новые автобусы будут курсировать по маршрутам между столицей и Московской областью. Машины отличаются улучшенной комплектацией салона. В них есть 36 мягких сидений с ремнями безопасности, системы климат-контроля, медиаэкраны и разъемы для зарядки гаджетов. Также они адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.