На маршрутах между столицей и Подмосковьем запустят еще 100 новых автобусов

Новые автобусы будут курсировать по маршрутам между столицей и Московской областью. Машины отличаются улучшенной комплектацией салона. В них есть 36 мягких сидений с ремнями безопасности, системы климат-контроля, медиаэкраны и разъемы для зарядки гаджетов. Также они адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров.