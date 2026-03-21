Эксперт назвал страны, которые сильнее всего пострадают из-за конфликта на Ближнем Востоке

По словам эксперта, сильнее всего пострадают страны, которые зависят от поставок газа из Катара и при этом не располагают достаточными запасами топлива — ни в подземных хранилищах, ни в СПГ-терминалах. Важную роль играет и высокая доля газа в структуре энергопотребления.
«В данную категорию стоит отнести Бангладеш (59% поставок приходится на ближневосточную страну и 52% в первичной энергии), Пакистан (99% и 44,6%) и Индию (25% и 6,5% соответственно)», — отметил Кондратов.
При этом, добавил он, есть группа стран, которые чувствуют себя устойчивее за счёт диверсифицированных поставок и структуры энергопотребления. В неё входят Китай, Южная Корея и Япония.
«Доля газа в топливно-энергетическом балансе в Китае не превышает 10%, а Японии и Южной Корее — 20,0%», — уточнил аналитик.
