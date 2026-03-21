Учёные выяснили, как сливочное масло влияет на смертность

Слишком частое употребление сливочного масла может повышать риск смерти от рака и других тяжёлых заболеваний. Об этом сообщает «Тульская служба новостей» со ссылкой на издание Mirror.
Учёные проанализировали данные 221 тысячи взрослых, за которыми наблюдали от 30 до 50 лет. Выяснилось, что у людей с самым высоким потреблением сливочного масла риск смерти от любых причин был выше на 15%, а от рака — на 12%.
При этом исследование показало, что даже небольшие изменения в рационе могут повлиять на показатели. Так, замена всего 10 граммов сливочного масла на растительное снижает смертность от любых причин и от рака на 17%.