Пенсионерку Надежду Панкову четвертый день ищут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде уже четвертые сутки продолжаются поиски 73-летней Надежды Панковой. 17 марта она ушла с дачного участка в деревне Кузнечиха и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Волонтеры обзвонили медицинские учреждения и морги, опросили возможных свидетелей и расклеили ориентировки в районе исчезновения, однако пока поиски не дали результатов.
Представители поисково-спасательного отряда «Волонтер» отмечают, что ситуацию осложняют низкие температуры: холодная погода снижает шансы на благополучный исход с каждым часом. Тем не менее добровольцы продолжают работу и надеются найти женщину живой.
Жителей частного сектора просят проверить записи камер видеонаблюдения на улицах Бархатной, Акварельной и Старокузнечихинской за 17−18 марта, а также распространить информацию в соседских и домовых чатах.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят обратиться по телефону ПСО «Волонтер» 8 (831) 291−51−51 или связаться с инфоргом поиска Надеждой по номеру +7 908 746−67−53.
