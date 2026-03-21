На премьере «Жизели» министр культуры Платонова вручила высокие награды

Министр культуры Пермского края Алла Платонова тепло поздравила Пермский балет с вековым юбилеем и вручила его представителям высокие награды.
Вручение состоялось сразу после премьерного показа балета Адана «Жизель» в постановке руководителя балетной труппы Пермского театра оперы и балета Алексея Мирошниченко. Платонова напомнила, что именно с этого названия сто лет назад началась история Пермского балета.
«Поздравляю со 100-летием великолепную балетную труппу. Сегодняшние овации — тому подтверждение. Мы все жили сегодня одной историей, дышали одним воздухом, и наши сердца бились в такт. Мастерство артистов, которые танцевали, мастерство постановщиков и педагогов, которые готовили этот спектакль, такого высокого уровня, что слова подобрать очень сложно.», — сказала Алла Платонова.
Благодарности министра культуры РФ «За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу» получили солист балета Артём Мишаков (на премьере он танцевал лесничего Ганса) и заведующая балетной труппой театра Анна Пушвинцева.
Почётной грамотой краевого правительства «За достигнутые результаты в работе, направленные на развитие культуры Пермского края» наградили Алексея Мирошниченко. А благодарность министра культуры Пермского края «За активную плодотворную деятельность в развитии театрального искусства в Пермском крае, многолетнюю творческую деятельность в связи со 100-летием Пермского балета и 155-летием со дня основания Пермского театра оперы и балета» была объявлена всему коллективу театра.