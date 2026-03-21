В Приморском центре образования в Ленобласти открыли кадетский класс

Кадетский класс открыли в Приморском центре образования в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в учебном учреждении. Это отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
В кадетском классе дети будут на углубленном уровне изучать историю России, географию, иностранный язык. Также в обязательном порядке предусмотрены занятия по военной подготовке.
Отмечается, что ребята уже вступили в движение «Юные друзья пограничников». Они дали торжественное обещание быть готовыми защищать Родину на ее рубежах. Для школьников также назначили куратора. Им стал руководитель поискового отряда «Приморский рубеж» Юрий Шулика.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.