В Казани предлагают создать 10-томное издание Каюма Насыри

Ведущий научный сотрудник Центра письменного наследия Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова, кандидат филологических наук Азат Ахунов предложил систематизировать наследие учёного, издать его полное академическое собрание сочинений. Оно должно составлять не менее десяти томов, на подготовку потребуется немало времени: сложность связана с языком просветителя и особенностями эпохи, в которую он жил. Нельзя приступать к переводу без глубокого знания языка Каюма Насыри, арабо-персидской лексики, средневековой истории и литературы, подчеркнул ученый.