В Казани предлагают создать 10-томное издание Каюма Насыри

Ведущий научный сотрудник Центра письменного наследия Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова, кандидат филологических наук Азат Ахунов предложил систематизировать наследие учёного, издать его полное академическое собрание сочинений. Оно должно составлять не менее десяти томов, на подготовку потребуется немало времени: сложность связана с языком просветителя и особенностями эпохи, в которую он жил. Нельзя приступать к переводу без глубокого знания языка Каюма Насыри, арабо-персидской лексики, средневековой истории и литературы, подчеркнул ученый.
Многие книги часто повторяют изданные в советские годы, когда тексты проходили жёсткую цензуру. Оригинальные произведения Каюма Насыри выглядят совершенно иначе. Главное — первоисточник, поэтому необходимо академическое издание, считает Ахунов.
Сохранились также неизданные труды учёного, письма и архивные материалы. Ахунов заявил: настало время донести эти рукописи до общественности. Каюм Насыри — великая личность, без сомнения, его труды достойны такого издания.