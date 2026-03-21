Представители Пермского края успешно выступили на чемпионате и первенстве России по ушу в дисциплине «таолу», которые прошли в Москве. В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из разных регионов страны. От Прикамья на турнир приехали 38 участников — все они ранее прошли отбор на уровне Приволжского федерального округа. Команду представляли воспитанники спортивной школы «Старт». По итогам выступлений пермские ушуисты завоевали 17 наград. В их числе — девять золотых, пять серебряных и две бронзовые медали. Несколько спортсменов также выполнили норматив на звание мастера спорта. Среди победителей чемпионата России оказались сразу несколько представителей Пермского края, а призовые места заняли как в личных, так и в групповых выступлениях. На первенстве России спортсмены из Перми также показали высокие результаты, завоевав ряд золотых, серебряных и бронзовых наград. Подготовкой команды занимались тренеры спортивной школы «Старт», благодаря которым спортсмены смогли добиться таких результатов на всероссийском уровне.
Пермские спортсмены выиграли 17 медалей на чемпионате России по ушу
Подготовкой команды занимались тренеры спортивной школы «Старт».