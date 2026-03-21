Пермские спортсмены выиграли 17 медалей на чемпионате России по ушу

Представители Пермского края успешно выступили на чемпионате и первенстве России по ушу в дисциплине «таолу», которые прошли в Москве. В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из разных регионов страны. От Прикамья на турнир приехали 38 участников — все они ранее прошли отбор на уровне Приволжского федерального округа. Команду представляли воспитанники спортивной школы «Старт». По итогам выступлений пермские ушуисты завоевали 17 наград. В их числе — девять золотых, пять серебряных и две бронзовые медали. Несколько спортсменов также выполнили норматив на звание мастера спорта. Среди победителей чемпионата России оказались сразу несколько представителей Пермского края, а призовые места заняли как в личных, так и в групповых выступлениях. На первенстве России спортсмены из Перми также показали высокие результаты, завоевав ряд золотых, серебряных и бронзовых наград. Подготовкой команды занимались тренеры спортивной школы «Старт», благодаря которым спортсмены смогли добиться таких результатов на всероссийском уровне.