В Омскую область прилетели первые гуси, а значит весна официально наступила

В Омской области зафиксирован первый прилет гусей в 2026 году. Пернатых заметили на территории государственного природного заказника «Лузинская дача» в Любинском районе 20 марта, сообщили БУ «Управление по охране животного мира».
Березово-осиновые колки и обилие водоемов делают заказник удобным местом для остановки птиц на пути к местам гнездования. В прошлые годы первые гуси прилетали 19 марта 2025 года, 22 марта 2024 года и 24 марта 2023 года.
Специалисты следят, чтобы гуси могли спокойно отдохнуть перед периодом гнездования.
Площадь «Лузинской дачи» превышает 30 тысяч гектаров. Здесь обитают лебеди-кликуны, серые журавли и редкие виды, занесенные в Красную книгу. В ближайшее время ожидается массовый прилет птиц.