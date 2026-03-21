В Омскую область прилетели первые гуси, а значит весна официально наступила

С появлением птиц на особо охраняемой природной территории усилили режим наблюдения.

Источник: БУ «Управление по охране животного мира»

В Омской области зафиксирован первый прилет гусей в 2026 году. Пернатых заметили на территории государственного природного заказника «Лузинская дача» в Любинском районе 20 марта, сообщили БУ «Управление по охране животного мира».

Березово-осиновые колки и обилие водоемов делают заказник удобным местом для остановки птиц на пути к местам гнездования. В прошлые годы первые гуси прилетали 19 марта 2025 года, 22 марта 2024 года и 24 марта 2023 года.

Специалисты следят, чтобы гуси могли спокойно отдохнуть перед периодом гнездования.

Площадь «Лузинской дачи» превышает 30 тысяч гектаров. Здесь обитают лебеди-кликуны, серые журавли и редкие виды, занесенные в Красную книгу. В ближайшее время ожидается массовый прилет птиц.