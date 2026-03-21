Минниханов поблагодарил лесников и МЧС за отсутствие пожаров в лесах Татарстана

В Международный день леса раис региона отметил, что лесной фонд не просто сохраняется, а приумножается.

Источник: Комсомольская правда

В Международный день леса на традиционном республиканском совещании раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил лесников и поблагодарил их вместе с сотрудниками МЧС за недопущение лесных пожаров в последние годы.

Минниханов отметил, что в отрасли работают 2 300 человек, которые ежедневно занимаются охраной, защитой и воспроизводством лесов. Только за прошлый год лесовосстановительные работы провели на площади свыше 5 300 гектаров.

По словам главы региона, лесной фонд в республике не просто сохраняется, а приумножается. При поддержке Татарстана в отрасли обновляется техника, внедряются беспилотные системы, ремонтируются здания лесничеств и лесхозов.

Напомним, в Татарстане планируют лесовосстановление на площади 2,55 тысячи гектаров. Из них 1,2 тысячи гектаров восстановят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

