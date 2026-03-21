В кубанском хуторе Бабиче-Кореновском обновят водопровод

Водопровод в хуторе Бабиче-Кореновском в Краснодарском крае отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Кореновского района.
Новые трубы проложат по трем центральным улицам — Северной, Мира и Советской. В общей сложности специалисты заменят более 3 км сетей. Работы проведут бестраншейным способом. Это позволит минимизировать разрушение асфальта.
«Обеспечение жителей чистой и качественной водой — одна из главных задач муниципалитета. Благодаря поддержке краевых программ и национального проекта мы не просто латаем старые трубы, а полностью обновляем сети на трех улицах. Замена водопровода с использованием современных технологий позволит не только минимизировать неудобства для жителей во время ремонта, но и в будущем забыть о частых отключениях и потерях воды», — прокомментировал заместитель главы Кореновского района Александр Дружинкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.