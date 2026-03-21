В кубанском хуторе Бабиче-Кореновском обновят водопровод

«Обеспечение жителей чистой и качественной водой — одна из главных задач муниципалитета. Благодаря поддержке краевых программ и национального проекта мы не просто латаем старые трубы, а полностью обновляем сети на трех улицах. Замена водопровода с использованием современных технологий позволит не только минимизировать неудобства для жителей во время ремонта, но и в будущем забыть о частых отключениях и потерях воды», — прокомментировал заместитель главы Кореновского района Александр Дружинкин.