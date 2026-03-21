Волжанин хотел купить Toyota и потерял почти 2 млн рублей

В городе Волжском Волгоградской области 50-летний местный житель стал жертвой мошенников, когда пытался купить автомобиль. Мужчина лишился почти двух миллионов рублей, доверившись привлекательному, но фальшивому предложению, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на информацию от региональной полиции.
По данным правоохранительных органов, волжанин нашел в интернете объявление о продаже автомобиля марки «Toyota» по очень заманчивой цене. Конечно, он сразу же загорелся идеей выгодной покупки и связался с «продавцом» по телефону. Собеседник убедил его перевести деньги на указанные счета. Мужчина сделал две транзакции, отправив мошенникам 1 895 000 рублей.
Покупатель ждал, когда ему доставят долгожданную машину. Однако время шло, а автомобиль так и не привезли. Все попытки связаться с «продавцом» оказались безуспешными — телефон был отключен. Тогда волжанин понял, что его обманули.
Сейчас полицейские активно проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность преступника и задержать его.