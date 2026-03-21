Достраивать терминал в Пионерском за 2,4 млрд рублей будут три компании

Для строительства пассажирского терминала в порту Пионерского нашли нового подрядчика. Единственную заявку подал коллективный участник в составе ООО «Ямалжилбыт» (Новый Уренгой), ООО «Новые берега» (Санкт-Петербург) и ООО «ТСК Запад» (Калининград). Торги признали несостоявшимися, договор заключат по максимальной цене.
Как указано в протоколе, заявка коллективного участника соответствует всем требованиям. Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей. Срок исполнения контракта — до 1 декабря 2027 года.
Подрядчику предстоит возвести здание морского вокзала, радиорелейную мачту, ливневую канализацию и объекты обеспечения транспортной безопасности.
По данным ЕГРН, владельцем ООО «Ямалжилбыт» является Андрей Цвентарный. Основной вид деятельности связан с сухопутными пассажирскими перевозками. Учредители ООО «Новые берега» — Дарья Зелинская и Александр Орищук. Компания занимается инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, строительным контролем. ООО «ТСК Запад» владеет Вадим Цейко. Компания связана со строительством жилых и нежилых зданий.
Ранее возведением пассажирского терминала занимался «Геоизол». С компанией заключали договор на 2,7 миллиарда рублей. Позже исполнение контракта прекратили. Сейчас компания находится в стадии банкротства.
Порт в Пионерском строят с 2018 года. Срок сдачи объекта неоднократно переносили. Сейчас основные работы выполняет «Морспасслужба». С ней заключили контракт на 8,5 миллиарда рублей.