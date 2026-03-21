Челябинск встретит весну без грязи: застройщиков предупредили о штрафах

Мэрия Челябинска предупредила застройщиков о штрафах за грязь на дорогах весной.

Источник: мэрия Челябинска

С наступлением весны в Челябинске участились жалобы жителей на грязь на дорогах от колес строительной и дорожной техники. Администрация города напомнила застройщикам о строгих требованиях: выезды со стройплощадок должны иметь твердое покрытие и пункт мойки колес, движение транспорта без очистки от грунта запрещено.

Контроль за соблюдением правил ведет Административно-техническая инспекция, нарушения фиксирует управление благоустройства, а протоколы направляются в административную комиссию для назначения штрафов от 200 до 600 тыс. рублей. В 2025 году уже было выписано 45 штрафов на сумму более 7 млн рублей. Особое внимание уделяется поселкам Западный и Пригородный, подчеркнули в мэрии.