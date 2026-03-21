В Сочи изменится расписание электричек из-за ремонта

В Сочи временно корректируется график движения электричек. Как сообщили в пресс-службе мэрии курорта, изменения связаны с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре ОАО «РЖД».
«Ограничения и корректировки пройдут в два этапа и затронут ключевые направления пригородного сообщения», — отметили в мэрии.
Первый этап: с 23 по 28 марта.
В этот период расписание изменится на следующих участках:
— Туапсе — Сириус;
— Сочи — Аэропорт;
— Аэропорт — Туапсе.
Второй этап: с 29 марта по 25 апреля.
График движения будет скорректирован на более широком перечне направлений:
— Туапсе — Сириус;
— Сочи — Аэропорт;
— Аэропорт — Туапсе;
— Аэропорт — Роза Хутор.
«Просим пассажиров заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в графике движения пригородного транспорта. Актуальное расписание доступно на официальных ресурсах перевозчика», — сообщили в администрации Сочи.
Городские власти рекомендуют проверять время отправления поездов перед каждой поездкой. Ремонтные работы проводятся в целях обеспечения безопасности и надежности железнодорожных перевозок на южном направлении.