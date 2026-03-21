Умер автор знаменитых барельефов на Доме книги в Краснодаре Леонид Ковтун

На 80-м году жизни скончался известный на Кубани мастер, член Союза художников России Леонид Ковтун. Об этом сообщили в Краснодарском краевом союзе художников.

Источник: ТАСС

«Уход из жизни Леонида Ковтуна — это невосполнимая утрата для культурного сообщества Краснодара и всей Кубани. Талантливый живописец, реставратор, педагог, он навсегда останется в памяти земляков как создатель уникальных барельефов на краснодарском Доме книги — символов науки, искусства и спорта, ставших неотъемлемой частью архитектурного облика города», — говорится в информации, опубликованной в соцсетях краевого союза художников.

Выпускник художественно-графического факультета Кубанского государственного университета, действительно, прославился созданием барельефов (они символизируют науку, искусство и спорт) на Доме книги в центре Краснодара, созданных в середине 70-х годов прошлого века и ставших одним из современных символов столицы региона.

Но мастер также хорошо известен как автор многих талантливых работа, выполненных в жанре пейзажа и портрета.

А еще Леонид Ковтун многие годы успешно занимался реставрацией здания Краснодарского краевого художественного музей имени Ф. А. Коваленко — одного из самых знаменных архитектурных сооружений кубанской столицы.