Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Красноярском крае 17 апреля

17 апреля в населенных пунктах Красноярского края пройдут мероприятия регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» при поддержке нацпроекта «Кадры». Участие в ярмарке примут около 400 работодателей из различных отраслей. Всероссийская ярмарка трудоустройства — это не просто площадка для поиска работы. Это инструмент реализации семейноцентричной политики государства, где каждая семья может получить поддержку на всех этапах: от профориентации детей до трудоустройства родителей и переобучения старшего поколения, — сказал руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков. Так, в Красноярске мероприятие пройдет сразу на двух локациях: в кадровом центре «Работа России» в Октябрьском районе (ул. Калинина, 80а) и в Фонде развития бизнеса и социальных инициатив (ул. Коммунальная, 26). Отдельные площадки организуют для участников СВО и членов их семей. Участникам ярмарки помогут оценить карьерные перспективы и подобрать подходящие вакансии. Для молодежи проведут профориентационные консультации, а для старшего поколения организуют занятия в рамках движения «Сибирское долголетие». Напомним, что Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в два этапа — региональный и федеральный. По итогам 2025 года работу нашли более 3,6 тысячи участников.