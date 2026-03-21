В Волгограде выбрали место для студенческого кампуса

Для разработки концепции создана рабочая группа, в которую входят ректоры и ученые региона. В создании и работе кампуса будут задействованы не только вузы, но и ведущие промышленные и аграрные предприятия. Планируется, что ключевыми направлениями станут химия и нефтехимия, медицина, металлургия, машиностроение, АПК. Молодые исследователи займутся вопросами мобильной робототехники, беспилотных систем, аддитивных технологий, разработкой новых лекарств и продуктов питания, создания новых композиционных материалов, технологиями повышения урожайности и агромелиорации.