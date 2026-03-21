В Волгограде выбрали место для студенческого кампуса

В Советском районе Волгограда прошло совещание на площадке будущего межуниверситетского кампуса. Студенческий городок возведут в микрорайоне Тулака, у Ельшанской набережной, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Место будущей стройки окончательно утверждено. На реализацию проекта отводят десять лет.
Общая площадь будущего кампуса составит 23 гектара. На этой территории предстоит построить более 135 тысяч квадратных метров объектов недвижимости. В их числе — корпуса для студентов и преподавателей, научно-образовательный центр, сооружения для занятий спортом, для отдыха, парки и рекреационные зоны. Проект будет осуществлен в формате государственно-частного партнерства.
Для разработки концепции создана рабочая группа, в которую входят ректоры и ученые региона. В создании и работе кампуса будут задействованы не только вузы, но и ведущие промышленные и аграрные предприятия. Планируется, что ключевыми направлениями станут химия и нефтехимия, медицина, металлургия, машиностроение, АПК. Молодые исследователи займутся вопросами мобильной робототехники, беспилотных систем, аддитивных технологий, разработкой новых лекарств и продуктов питания, создания новых композиционных материалов, технологиями повышения урожайности и агромелиорации.
Также предстоит улучшить транспортную доступность территории. Администрация Волгограда уже рассматривает варианты расширения улично-дорожной сети и создания новых маршрутов. Помимо этого в действующей школе не хватает мест, поэтому на Тулака хотят построить новую — на 1200 мест. Проект уже в проработке.
В Волгоградской области около 600 тысяч человек — это молодежь. Примерно четверть населения. В регионе работают 12 высших учебных заведений, 50 колледжей и техникумов — в целом, это около 133 тысяч студентов и слушателей, более 6,5 тысячи преподавателей.