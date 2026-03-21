В Арске Республики Татарстан модернизируют педагогический колледж

Здание педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая по улице Галактионова в Арске капитально отремонтируют. Работы проведут по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.
Общая площадь четырехэтажного здания — 1,6 тыс. кв. м. Сейчас специалисты завершают демонтажные работы, проводят отделку помещений и ремонт инженерных сетей. Им предстоит также заменить окна и двери, обновить входную группу. Кроме этого, предусмотрено благоустройство прилегающей территории.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.