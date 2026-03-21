В Красноярском крае пьяные водители стали виновниками смерти 101 человека за год

В 2025 году в Красноярском крае по вине нетрезвых автомобилистов произошло 306 ДТП. В них погиб 101 человек, еще 354 получили травмы, сообщили в пресс-службе краевого МВД.
Только за два месяца 2026-го зафиксировали 11 таких аварий: один человек погиб, 16 пострадали. Всего с начала года пьяными за рулем поймали 2459 водителей. 178 из них — рецидивисты, которые садились за руль в состоянии опьянения повторно.
В Госавтоинспекции напоминают: за первый зафиксированный случай езды в нетрезвом виде грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.