Массовое ДТП с загоревшим бензовозом произошло на трассе Ростов — Таганрог

Авария произошла, по предварительной информации, около 12.00 мск 21 марта 2026 года в районе села Синявское.

В Ростовской области на трассе Ростов-Таганрог произошло массовое ДТП с участием сразу нескольких машин. По словам очевидцев, на месте ДТП поднимается столб густого чёрного дыма, а на проезжей части дороги лежат пострадавшие. Кадры жуткого видео моментально разлетелись по соцсетям.

Сейчас сотрудники донской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на 33 км а/д Ростов — Таганрог. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.

На месте аварии следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.