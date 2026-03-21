В Пятигорске отремонтируют 1,4 километра улицы Октябрьской

Участок улицы Октябрьской протяженностью 1,4 км отремонтируют в Пятигорске при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
Специалисты обновят асфальтовое покрытие проезжей части, обустроят тротуары, остановочные павильоны и все необходимые для безопасности движения элементы. Напомним, улица Октябрьская имеет особое значение для жителей, так как она ведет к центру города. Еще по ней курсирует общественный транспорт и проходит маршрут к образовательным учреждениям.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.