В Красноярске отца погибшего на СВО бойца лишили права на выплаты

В Красноярском крае биологического отца бойца, погибшего в ходе специальной военной операции, лишили права на выплаты. Такое решение принял суд после того, как туда обратилась бывшая супруга. Эту историю рассказали в объединенной пресс-службе судов края.
Семья распалась еще зимой 2005 года, ребенок остался с матерью. Отец не горел желанием поддерживать отношения с сыном — не встречался, на праздники не приезжал, подарков не дарил. Хотя женщина не препятствовала.
Более того, нерадивый отец даже от алиментов уклонялся, приставы не раз разыскивали его. Накопилась немалая задолженность. Сын вырос без его участия. Ушел на СВО и в 2025 году погиб, к сожалению. Тут родитель объявился. И столкнулся с протестом бывшей жены.
Суд учел, что ответчик исполнял родительские обязанности в отношении сына ненадлежащим образом, признал его недостойным наследником и лишил положенных компенсаций.