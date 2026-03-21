В башкирском селе Калтасы открыли центр общения для старшего поколения

Центр общения для людей старшего поколения появился в селе Калтасы Республики Башкортостан. Его создали при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Калтасинского района.
В центре жители старшего возраста смогут найти друзей и единомышленников, получить новые знания и навыки на мастер-классах, а также обсудить интересующие темы на встречах. Там каждый сможет почувствовать себя нужным, востребованным и окруженным заботой.
«Поддержка старшего поколения — это один из важнейших аспектов нашей работы. Это (новый центр общения. — Прим. ред.) не просто помещение, а живое пространство, созданное для того, чтобы люди старшего возраста могли активно проводить время, общаться, делиться опытом и находить новые увлечения», — отметил глава администрации Калтасинского района Семен Цедилкин.
Всего в Калтасинском районе действуют еще 28 центров активного и здорового долголетия при сельских домах культуры. В них пожилые посетители играют в бильярд, теннис и шахматы, занимаются гимнастикой, поют, посещают экскурсии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.