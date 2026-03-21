Правила эвакуации автомобилей и катеров изменят в Нижегородской области

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области подготовили проект поправок к региональным правилам перемещения задержанных транспортных средств на спецстоянки. Изменения направлены на приведение областного закона в соответствие с федеральным законодательством, сообщается на сайте ЗСНО.
Проект закона уточняет, кто и что означает в правилах эвакуации, чтобы избежать разночтений при их применении. В документе пропишут, кто такой «представитель владельца транспортного средства» и «представитель специализированной организации». Кроме того, проект закона приводит областные нормы в соответствие с Кодексом внутреннего водного транспорта РФ. В документе уточняют, что понимается под «маломерным судном» и «базой для их стоянки».
Напомним, с 23 марта 2026 года на региональных трассах Нижегородской области традиционно ограничат движение большегрузного транспорта. Это необходимая мера для сохранения дорог в период, когда ослабленный талыми водами грунт теряет несущую способность.