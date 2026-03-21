Минпросвещения: в школах появятся новые учебники по языкам республик России

В 2025 году по шести родным и четырём государственным языкам — коми, тувинскому, чувашскому и саха (якутскому) — подготовлены рукописи 54 учебников и 13 методических пособий для учителей. В настоящее время институтом разрабатываются рукописи полной линейки учебников для уровня общего образования. В 2026 году запланированы экспертиза подготовленных учебников, их доработка, подготовка к выпуску и принятие решения о включении изданий в федеральный перечень учебников.