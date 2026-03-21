На трассе «Ростов — Таганрог» произошло крупное ДТП с бензовозом

МВД: бензовоз загорелся на трассе «Ростов — Таганрог».

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости. Бензовоз загорелся на трассе «Ростов — Таганрог» в Ростовской области, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на 33-м километре автодороги “Ростов — Таганрог”. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия.