На трассе «Ростов — Таганрог» произошло крупное ДТП с бензовозом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости. Бензовоз загорелся на трассе «Ростов — Таганрог» в Ростовской области, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.
«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на 33-м километре автодороги “Ростов — Таганрог”. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия.