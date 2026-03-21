В подмосковном Можайске благоустроят парк 50-летия СССР

Парк 50-летия СССР в Можайске Московской области благоустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
На обновленной территории появятся места отдыха, качели с теневыми навесами, оборудуют детскую и спортивную площадки, пространство с амфитеатром, специальную зону для выгула и дрессировки питомцев. Еще там разместят арт-объект, смонтируют системы освещения и видеонаблюдения, проведут озеленение.
«Обновленный парк 50-летия СССР станет местом, где каждый сможет найти занятие по душе — от спокойных прогулок до активных игр и культурных событий», — сказал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.