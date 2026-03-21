Коров массово пускают под нож в Сибири из-за опасной мутирующей инфекции

Коров массово пускают под нож в Сибири. Причиной стала вспышка опасного заболевания пастереллез. Об этом сообщает издание VSE42.Ru.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ветслужбам пришлось пойти на массовое уничтожение животных. Другого выхода не было. В регионе выявили пастереллез, осложненный другими болезнями, в том числе неизлечимым бешенством.
— В Новосибирской области болезнь повела себя агрессивнее, чем обычно, фактически с элементами мутации. Единственный способ остановить распространение — быстрое изъятие и уничтожение больных животных, — отметил Данкверт.
Несколько недель жители области пытаются отбить у властей свой скот. СК организовал проверку возможных нарушений со стороны чиновников.
Пострадавшим фермерам окажут социальную помощь. Выплаты составят 18,5 тысячи рублей на каждого члена семьи в течение девяти месяцев. Регион также компенсирует до 50 процентов затрат на покупку скота. При этом, уверяют в Россельхознадзоре, рисков для потребителей нет: вся продукция, которая попадает на прилавки, проходит строгий ветконтроль.
